Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулев высказался об игре своей команды в первой части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

Вячеслав Грулев — нападающий «Пари НН» globallookpress.com

Напомним, что нижегородцы в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в рамках 18-го тура РПЛ.

«Есть ли ощущение, что удаётся переламывать ситуацию, которая сложилась в начале сезона? Ситуацию удаётся исправлять за счёт работы. Каждый сотрудник клуба выкладывается на 100%, и это даёт результат. Нам нужно продолжать в том же духе.

В той же Махачкале мало кто побеждал. Здесь всегда тяжело играть. "Динамо" — хорошая команда, которая умеет добиваться результата при своих болельщиках. Большой плюс для нас, что мы смогли здесь победить. "Динамо" на своём поле редко проигрывает», — приводит слова Грулёва официальный сайт нижегородского клуба.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 14-е место в таблице с 14-ю очками в активе.