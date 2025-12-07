В матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретились махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Встреча завершилась победой нижегородской команды со счетом 1:0.
На 20-й минуте защитник «Динамо» Джемал Табидзе получил прямую красную карточку. На 37-й минуте нападающий «Пари НН» Хуан Босельи открыл счет, реализовав пенальти. Уругвайский форвард повторил рекорд клуба по голам — 20 мячей.
Результат матча
Динамо МхМахачкала0:1Пари НННижний Новгород
0:1 Хуан Мануэль Боселли 37' пен.
Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Арсен Адамов, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков (Миро 82'), Никита Глушков, Мохаммад Хоссейннежад (Кирилл Зинович 88'), Гамид Агаларов (Уссем Мрезигу 46'), Moubarik M. (Сослан Кагермазов 46'), Mastouri H.
Пари НН: Никита Медведев, Максим Шнапцев, Farina E., Свен Карич, Юрий Коледин, Лука Тичич, Никита Ермаков (Валерий Царукян 46'), Хуан Мануэль Боселли (Cephas R. 89'), Вячеслав Грулёв (Мамаду Майга 89'), Олакунле Олусегун, Sarfo A.
Жёлтые карточки: Никита Глушков 36', Mastouri H. 90+1', Кирилл Зинович 90+2' — Никита Ермаков 11', Олакунле Олусегун 70', Юрий Коледин 88', Cephas R. 90', Максим Шнапцев 90+1'
Красная карточка: Tabidze J. 20' (Динамо Мх)
После 18 проведенных матчей команда Хасанби Биджиева набрала 15 очков и занимает 13-е место в таблице. «Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского имеет 14 очков и располагается на 14-й позиции чемпионата России.