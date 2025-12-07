После 18 проведенных матчей команда Хасанби Биджиева набрала 15 очков и занимает 13-е место в таблице. «Пари НН» под руководством Алексея Шпилевского имеет 14 очков и располагается на 14-й позиции чемпионата России.

На 20-й минуте защитник «Динамо» Джемал Табидзе получил прямую красную карточку. На 37-й минуте нападающий «Пари НН» Хуан Босельи открыл счет, реализовав пенальти.﻿ Уругвайский форвард повторил рекорд клуба по голам — 20 мячей.

В матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретились махачкалинское «Динамо» и «Пари НН» . Встреча завершилась победой нижегородской команды со счетом 1:0.

