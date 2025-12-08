Экс-нападающий сборной России Александр Бородюк выразил желание, чтобы больше отечественных тренеров работало в РПЛ.

Александр Бородюк globallookpress.com

«Хотелось бы, конечно, чтобы работали российские тренеры, особенно сейчас, в период отсутствия еврокубков, но у нас тенденция на иностранцев. Хотелось бы, чтобы русские тренеры все были при деле и работали, в том числе и Романов, и Гусев. Но, к сожалению, у многих руководителей иностранцы в приоритете. Много было иностранцев, которые даже привозили с собой целый тренерский штаб, но успехов не достигали ни у себя, ни у нас. Никто не будет против, если будут приезжать иностранные тренеры с опытом побед и успехами», — приводит слова Бородюка «Советский спорт».

На момент старта сезона в РПЛ работало пять иностранных тренеров — босниец Владимир Слишкович ( «Оренбург»), серб Деян Станкович ( «Спартак»), швейцарец Фабио Челестини ( ЦСКА), испанец Джонатан Альба ( «Ростов») и белорус Алексей Шпилевский ( «Пари НН»).

Слишкович и Станкович уже покинули свои команды.