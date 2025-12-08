Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер надеется на то, что нападающий команды Мохамед Салах снова сыграет за «мерсисайдцев».

Мохамед Салах globallookpress.com

Напомним, что египтянин раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота и пожаловался на свое положение в команде.

«Салах — хороший парень с отличным характером, он легенда "Ливерпуля". (Эта история) меня огорчает, но сейчас я сфокусирован на матче с "Интером". Я ещё не общался с Мо, но это будет разговор сугубо между нами. С атмосферой в раздевалке всё в порядке, это нормально, если у каждого будет своё мнение относительно произошедшего.

Не думаю, что Салах хотел кого-то оскорбить. Я очень надеюсь, что Мо снова сыграет за "Ливерпуль", но это лишь между самим Мо и клубом», — приводит слова Бекера BBC.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч с «Интером».