Полузащитник «Сочи» Антон Зиньковский высказался о текущем положении дел в команде.

Антон Зиньковский globallookpress.com

«Уходим в отпуск с плохими мыслями, проиграли очень много матчей, набрали катастрофически мало очков. Тяжелая ситуация. Соперники набирают очки, а мы — нет. Будем исправляться во второй части сезона.

Шансы будут, нужно хорошо провести сборы и с первых матчей набирать очки. А дальше будет видно», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» сегодня проиграл «Локомотиву» с результатом 2:4. Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.