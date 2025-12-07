Полузащитник «Сочи» Антон Зиньковский высказался о текущем положении дел в команде.

globallookpress.com

«Уходим в отпуск с плохими мыслями, проиграли очень много матчей, набрали катастрофически мало очков.  Тяжелая ситуация.  Соперники набирают очки, а мы — нет.  Будем исправляться во второй части сезона.

Шансы будут, нужно хорошо провести сборы и с первых матчей набирать очки.  А дальше будет видно», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» сегодня проиграл «Локомотиву» с результатом 2:4.  Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.