Воскресный вечер на «Сантьяго Бернабеу» вновь должен напомнить, что декабрьские матчи почти всегда задают ритм зимнему отрезку чемпионата. Для «Реала» это шанс сохранить давление на лидирующую «Барселону», для «Сельты» — возможность доказать, что они действительно выбрались из осенней ямы и способны цепляться за очки в самых тяжёлых выездных матчах. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

29' Странная попытка удара от Асенсио, метров с 30 низом отправил мяч в сторону от ворот.

28' Мбаппе чуть не подкараулил ошибку защитника! Пас назад давал Старфельт, Раду успел выйти на мяч.

26' Беллингем в подкате выбил мяч из-под ноги Морибы!

24' Рюдигер вышел вместо Милитао у «Реала».

24' Хави Родригес пробил издали – выше ворот.

23' Врачи уводят с поля Милитао. Что-то серьёзное у защитника «Реала», нужна будет замена.

22' Ох, кажется, травма у Милитао после отбора. Лежит на газоне бразилец и держится за заднюю поверхность бедра.

21' Дуран отлично принял мяч в штрафной «Реала», Милитао его догнал и не дал пробить.

20' И снова достаётся Морибе! Гюлер отмахнулся на этот раз.

19' Смог продолжить матч игрок «Сельты», всё в порядке.

17' Чуамени снёс Морибу в борьбе за мяч, остановлена игра.

16' Раду тащит после удара Беллингема головой! Олично навесил Гюлер с углового.

16' Гюлер вошёл в штрафную с правого фланга и решил бить после обыгрыша Мингесы, Раду на месте!

15' Сарагоса навесил в штрафную, Вальверде прервал его передачу.

13' Гарсия в борьбе за мяч снёс Каррейру, фол в атаке.

11' Каррерас отобрал мяч у Иглесиаса, контратака Сельты не получилась.

09' Куртуа далеко из ворот выбежал и сбил Сарагосу у своей штрафной! Повезло «Реалу», что зафиксирован офсайд.

08' Сарагоса вывел на ударную позицию Дурана, Гарсия успел вернуться к своим воротам и отобрать мяч!

07' Гарсия и Мбаппе не поняли друг друга на левом фланге, отобрала мяч «Сельта».

05' С контроля начинает «Реал», долго держат мяч хозяева.

02' Дуран в эпизоде без мяча оказался на газоне, что-то с плечом у игрока «Сельты». Но вроде обошлось.

01' «Сельта» начала с центра, поехали!

22:55 В Мадриде хорошая погода для футбола, ветра и осадков нет, около 10 градусов. Хотя крыша на «Бернабеу» всё равно закрыта, так что погода мало что изменила бы.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр – Алехандро Кинтеро, ассистенты: Альваро Гранель и Хосе Франсиско Гарсия, ВАР — Хорхе Фигероа, АВАР – Даниэль Хесус Трухильо, четвёртый арбитр — Хосе Давид Мартинес.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Милитао, Каррерас, Фран Гарсия, Чуамени, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

«Сельта»: Раду, Алонсо, Старфельт, Родригес, Мингеса, Мориба, Роман, Каррейра, Сарагоса, Дуран, Иглесиас.

«Реал Мадрид»

Команда Хаби Алонсо пережила ноябрьский спад, когда трижды подряд осталась без победы, но реакция в Бильбао вышла безупречной. Победа 3:0 над «Атлетиком» пришлась как нельзя кстати и по качеству игры, и в эмоциональном смысле. «Реал» вернул себе привычную резкость, а Винисиус, Мбаппе и Беллингем в очередной раз показали, насколько быстро могут менять настроение матча.

При всём этом в таблице мадридцы идут вторыми и держатся всего в шаге от «Барселоны». Домашний же ритм выглядит почти образцовым: шесть побед из шести, четырнадцать забитых мячей, ощутимый контроль почти в каждом эпизоде. Однако соперник на этот раз непростой именно в гостевом варианте, «Сельта» взяла одиннадцать очков в шести выездных турах и ощущает себя на чужих полях куда свободнее, чем в Виго.

У «Реала» всё ещё огромные проблемы с травмами. Карвахаль, Александер-Арнольд, Менди, Алаба и Хёйсен вне игры, Камавинга работает с нагрузкой на грани допустимого. Варианты на правом фланге обороны ограничены, а в полузащите, судя по всему, снова придётся искать баланс между Гюлером, Чуамени и Вальверде. Зато тройка впереди (Мбаппе, Винисиус и Беллингем) остаётся недосягаемой в Ла Лиге, и именно от неё хозяева ожидают очередного решающего слова.

«Сельта»

Ситуация у галисийцев противоречивая. Команда вышла в следующий раунд Кубка, но сделала это нервно, выиграв по пенальти у «Сант Андреу». В чемпионате же снова всё неровно. Дома «Сельта» уступила «Эспаньолу» и не смогла развить недавний успех, когда, казалось, у тренерского штаба получилось найти работающую структуру.

Тем не менее, у команды есть признаки оживления. Три победы в последних пяти турах подняли её в середину таблицы, а череда ничьих не дала опуститься в зону риска. Клаудио Хиральдес выстроил достаточно гибкую расстановку, в которой у каждого из лидеров своя роль. Борха Иглесиас забивает с удивительной стабильностью, Яго Аспас по-прежнему держит высокий уровень принятия решений, а Брайан Сарагоса создаёт моменты буквально из пустоты. По состоянию состава у гостей всё относительно спокойно, лишь Айду и Ристич остаются под вопросом, но это не меняет фундаментальной картины.

Главная проблема — историческая. «Сельта» не побеждала «Реал» в Мадриде с ноября 2006 года. Все последующие попытки упирались либо в разницу уровней, либо в характер самого матча, который «Реал» обычно переводил в удобный для себя темп. Сейчас, когда мадридцы особенно уверенно действуют дома, задача выглядит ещё тяжелее.

