Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин считает, что «Ростов» правильно сделал, что предложил новое соглашение главному тренеру Джонатану Альбе.

Джонатан Альба globallookpress.com

«Мне кажется, что он заслужил это годом своей работы. Он поставил "Ростов" на новые рельсы. Он нашел новый стиль — теперь у команды есть свое лицо. Я понимаю, что будет 5–3–2 или 4–3–3, высокий прессинг, давление или длинные передачи. И "Рубин" они заслуженно победили. Я понимал, что хочет делать "Ростов". С этих моментов они и забили», — сказал Никитин в студии «Матч ТВ».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сразу после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» объявил о новом соглашении с испанским специалистом. После первой части сезона «Ростов» идет на 11-м месте с 21 очком. Альба возглавил клуб в феврале 2025 года.