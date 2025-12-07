Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил победу своей команды в матче с ЦСКА (3:2).

Джон Кордоба globallookpress.com

«Я доволен, что мы проделали такую работу, рад за своих партеров по команде. Провели зрелищный матч, могли забить четыре и пять голов. Уезжаем в отпуск с прекрасными ощущениями. Горжусь тем, что получилось сделать.

Чемпионство? Нужно идти шаг за шагом. Это будет нелегко, но мы идем по хорошему и правильному пути. Предстоит столкнуться со многими вещами, которые против нас, но нужно делать свою работу. Сейчас не хочу говорить о чемпионате, хочу уехать в отпуск и увидеться с семьей, насладиться этим, отдохнуть морально от футбола. Это был долгий год», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 40 очков в 18 матчах и лидирует в РПЛ с преимуществом в одно очко над «Зенитом». ЦСКА с 36 очками остался на четвёртой позиции.