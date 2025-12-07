Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути поделился мнением о том, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе ближе по уровню к таким легендам, как Лионель Месси, Диего Марадона и Криштиану Роналду, чем вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Я считаю Ямаля великолепным игроком и потенциальным обладателем Золотого мяча, но мы ведь говорим о трёх лучших футболистах в истории. Марадона выигрывал чемпионат мира в Мексике без большого количества звёзд в составе, а Месси и Криштиану забивали по 50 голов в течение 10 лет. Подобное будет очень сложно для любого. Я считаю, что Килиан ближе к тому, чтобы это достичь, чем Ламин»,﻿ — приводит слова Гути издание AS.

В этом сезоне Мбаппе сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забив 25 голов и отдав четыре результативные передачи. Ламин Ямаль провел 16 игр, в которых отметился восемью голами и девятью ассистами.