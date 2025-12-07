Сразу после победы в финале плей-офф над «Ванкувером» (3:1) игроки «Интер Майами» Жорди Альба и Серхио Бускетс объявил об окончании профессиональной карьеры.

Серхио Бускетс globallookpress.com

«Они заслужили закончить карьеру именно так. Они выиграли все с разными клубами, но они пришли сюда и изменили менталитет в "Интер Майами" вместе с Лионелем Месси. Это прощание для них — нечто фантастическое», — сказал тренер калифорнийцев Хавьер Маскерано после игры.

36-летний Альба 6 раз выигрывал Примеру и Лигу чемпионов вместе с «Барселоной». Также он выступал за «Корнелью», «Валенсию» и «Химнастик». За «Интер Майами» он играет с 2023 года. В этом сезоне в 45 матчах он забил 7 голов и сделал 15 результативных передач.

37-летний Бускетс воспитанник «Барселоны» и всю карьеру до «Интер Майами» провел там. В составе каталонце он 9 раз выигрывал чемпионат Испании, три раза — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА, три раза — клубный чемпионат мира, семь раз — Кубок Испании и семь раз — Суперкубок Испании. В сезоне-2025 у него 8 передач в 49 матчах.

Оба футболиста также играли за сборную Испании. Альба становился чемпионом Европы в 2012 году и победителем Лиги наций в сезоне-2022/23. Бускетс — чемпион мира (2010 год) и чемпион Европы (2012).