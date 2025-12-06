«Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ — 1:1.
Хозяева вышли вперед на 19-й минуте после автогола Максима Осипенко. На 61-й минуте Иван Сергеев сравнял счет.
Результат матча
СпартакМосква1:1ДинамоМосква
0:1 Максим Осипенко 19' 0:2 Иван Сергеев 61'
Спартак: Александр Максименко, Маркос Маркиньос (Роман Зобнин 60'), Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Эсекьель Барко, Наиль Умяров, Пабло Солари (Martins C. 74'), Манфред Угальде (Леви Гарсия 80'), Wooh C., Djiku A., Fernandes G.
Динамо: Андрей Лунёв, Максим Осипенко (Хуан Хосе Касерес 46'), Роберто Фернандес, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Битело, Муми Нгамал, Ярослав Гладышев (Эль-Мехди Маухуб 57'), Даниил Фомин, Константин Тюкавин (Антон Миранчук 75'), Иван Сергеев
Жёлтые карточки: Маркос Маркиньос 56' — Муми Нгамал 55', Хуан Хосе Касерес 66'
«Спартак» с 29 очками остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 21 баллом поднялся на десятую строчку.