«Парк де Пренс» принимает один из центральных матчей тура, к «Пари Сен-Жермен» приезжает набравший фантастическую форму «Ренн». Парижская команда идёт второй и пытается вернуть себе первую строчку, потерянную после поражения от «Монако». Гости же неожиданно для многих ворвались в гонку за зону Лиги чемпионов — и именно сейчас выглядят одной из самых неудобных команд в чемпионате.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

29' ГОООООООООЛ! Впереди «ПСЖ»! Хвича сместился с левого фланга и мощно пробил в левый угол, 1:0!

28' Сафонов спасает «ПСЖ»! Леполь пробил из-за штрафной, российский кипер вытащил из угла!

25' Барколя с края штрафной пытался пробить, защитник подставился.

22' Ли Кан Ин сильно навесил в штрафную, Майюлю не попал по мячу.

21' Хвича обыграл защитника и с левой ноги прострелил — защитник перехватил.

20' Невеш сбил Эмболо в центре поля, без жёлтой карточки пока что.

Статистика матча 1 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 3 Фолы 0

19' Барколя пробил с линии штрафной, попал в защитника.

18' Самба вынес мяч вперёд, у Эмболо не получилось зацепиться, Маркиньос с мячом.

16' Пачо сбил соперника, фол свистнул арбитр.

13' Хорошо владеет мячом «ПСЖ», но без ворот пока что играют хозяева.

11' Маркиньос выбил мяч из штрафной, прервал прострел.

09' Витинья пробил издали – мимо ближнего угла.

07' Ли Кан Ин на левом фланге не смог обыграть соперника, упустил мяч за боковую.

06' Офсайд зафиксирован у Камара.

03' У Хвичи не получился навес в штрафную.

01' Франковский пробил издалека — выше ворот.

01' «Ренн» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 В Париже сегодня около 11 градусов, но по ходу матча ожидается дождь, что может сказаться на матче.

22:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Марк Боленье, ассистенты: Томаш Лучинский и Янник Бутри, ВАР — Вилли Делажод и Кристиан Жильяр, четвёртый арбитр — Жофри Кюблер.

22:30 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«ПСЖ»: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Эрнандес, Невеш, Меюлю, Витинья, Кварацхелия, Ли Кан-Ин, Барколя.

«Ренн»: Самба, Брассье, Жаке, Айт-Будиаль, Тамари, Сиссе, Ронжье, Камара, Франковский, Леполь, Эмболо.

«ПСЖ»

Текущий сезон нарушает привычный для Лиги 1 сценарий, чемпион не особо доминирует и регулярно оставляет очки там, где раньше уверенно забирал победы. Команда Луиса Энрике входит в тур лишь в одном очке от «Ланса», а поражение в Монте-Карло стало уже вторым в сезоне — столько же парижане проиграли за весь предыдущий чемпионат.

Показательно, что «ПСЖ» по-прежнему держит высокий домашний стандарт, команда забивает в Париже в каждом матче Лиги 1 на протяжении 39 встреч подряд, а в пяти из шести домашних туров нынешней осени не пропускала вовсе. На «Парк де Пренс» парижане по-прежнему играют резко, агрессивно и структурно.

Проблемы есть с глубиной глубина состава. Травмированы Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Дезире Дуэ, под вопросом остаётся сразу несколько игроков обороны. Луис Энрике в матче против «Монако» вынужден был серьёзно перекроить стартовый состав — и не все изменения сработали. Тем не менее, парижане остаются командой, которая способна контролировать темп, создавать моменты сериями и включать давление на любой минуте. Перед последним домашним матчем года «ПСЖ» ожидаемо нацелен на реакцию — после плотного графика и необязательных потерь.

«Ренн»

Пожалуй, главная сюжетная линия нынешнего сезона Лиги 1 связана именно с «Ренном». Во второй половине октября казалось, что команда не переживёт осенний спад. Была серия из шести матчей без побед, рыхлая структура, хаос в центре поля. Но с началом ноября всё перевернулось. «Ренн» выдал четыре победы подряд с общей разницей 10:2 и поднялся на пятое место.

Эта трансформация не выглядит случайностью. «Ренн» стал играть компактнее, агрессивнее и быстрее, а индивидуальное качество лидеров наконец проявилось системно. На выезде команда не проигрывает с августа, последние две гостевые встречи в Лиге 1 завершились «сухо» — а победа в Меце на прошлой неделе стала четвёртой кряду.

Появился и новый каркас состава. Молодой лидер обороны Жереми Жаке растёт от матча к матчу, а Валентин Ронжье вновь стал центром принятия решений в середине поля. Почти без потерь «Ренн» получает возможность выйти на встречу с чемпионом в оптимальном составе и настроении. Команда не побеждала «ПСЖ» в официальных матчах три встречи подряд, но в Париже часто играет уверенно, в двух из трёх последних визитов брала очки.

История встреч

«ПСЖ» доминирует в этой паре последние годы, однако «Ренн» традиционно остаётся одним из немногих соперников, способных стабильно отнимать очки у чемпионов. В прошлом сезоне парижане уверенно выиграли дома 3:1, хотя оба предыдущих приезда бретонцев на «Парк де Пренс» складывались для хозяев нервно.