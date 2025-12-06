Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов не считает, что в этом сезоне нападающий Мирлинд Даку стал хуже играть.

Олег Иванов globallookpress.com

«Голов Мирлинд забил, может быть, на один-два меньше, чем год и два года назад на этом же отрезке чемпионата. Так что считаю, что играет Даку вполне на своем уровне. Впереди у нас еще одна игра с "Ростовом" до зимней паузы — надеюсь, он к ней восстановится. Но так, в принципе, Даку идет по нормальному графику забитых голов.

Если бы у него сейчас после 17 туров было два-три мяча, то можно было бы говорить о каких-то проблемах. А так у него их шесть. К тому же надо учитывать, что сейчас соперники изучают игры более досконально, чем в прошлые сезоны. Все уже примерно знают, что он из себя представляет. Поэтому защита соперников уделяет ему гораздо больше внимания.

Будь я президентом клуба или генеральным директором, то, наверное, у меня было бы понимание, как решать этот вопрос, куда потратить деньги, чтобы получить результат (улыбается). А так я такой же игрок, как и Даку. Играю с ним в одной команде, мы вместе тренируемся. И мне, как футболисту, хочется, чтобы Мирлинд до конца провел этот сезон в "Рубине". А там, если будет качественное предложение от другого клуба, то наш клуб его рассмотрит», — сказал экс-игрок сборной России «Известиям».

В этом сезоне 27-летний Даку сыграл за «Рубин» 21 матч, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу. Рыночная цена нападающего сейчас составляет 10 млн евро.