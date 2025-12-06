«Арсенал»﻿ и «Челси»﻿ проявляют интерес к Айюбу Буадди из «Лилля»﻿. «Канониры», «синие» и другие клубы АПЛ﻿ внимательно следят за развитием 18-летнего полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Аюб Буадди globallookpress.com

При этом отмечается, что Буадди уже подписал предварительное соглашение о продлении контракта с «Лиллем»﻿ до 2029 года. Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщает, что клуб заинтересован в новом контракте, чтобы при следующем летнем трансфере получить сумму свыше 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Буадди сыграл в 14 матчах и отдал одну результативную передачу. На международном уровне он провел 8 игр за сборную Франции U21, в которых забил один гол.