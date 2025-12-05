Легенда мирового футбола Лионель Месси рассказал о своем отношении к различным статистическим данным.

Лионель Месси globallookpress.com

«Сегодня люди много внимания уделяют статистике, а я лично её не очень люблю. Не считаю, что мне обязательно нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Я живу футболом и наслаждаюсь им. Мне нравится быть важным игроком и максимально вовлечённым в ход матча. Но я играю не ради этого и никогда не придавал этому значения», — приводит слова Месси ESPN.

Сейчас 38-летний аргентинец за «Интер Майами» в американской МЛС. В этом сезоне он провел за команду 33 матча, забил 35 мячей и сделал 21 ассист. В составе сборной Аргентины на счету Месси 196 игр и 115 голов.