В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» минимально победил «Милан» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Маттиа Дзакканьи на 80-й минуте.
Результат матча
ЛациоРим1:0МиланМилан
1:0 Маттиа Цаканьи 80'
Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш 71'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Матиас Весино (Фисайо Деле-Баширу 58'), Тома Башич, Густав Исаксен (Маттео Канчелльери 83'), Валентин Кастеллано (Тейянни Нослин 58'), Маттиа Цаканьи
Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан (Давиде Бартезаги 87'), Алексис Салемакерс (Кристофер Нкунку 64'), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори, Рубен Лофтус-Чик (Кристиан Пулишич 81'), Адриен Рабьо, Самуэле Риччи, Рафаэл Леау, Ардон Ясари (Лука Модрич 81')
Жёлтые карточки: Страхиня Павлович 2' (Милан), Кони де Винтер 84' (Милан)
Благодаря этой победе «Лацио» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против «Болоньи».