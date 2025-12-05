В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» минимально победил «Милан» со счетом 1:0.

Маурицио Сарри (главный тренер «Лацио»)
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Маттиа Дзакканьи на 80-й минуте.

ЛациоРимЛацио1:0МиланМиланМилан
1:0 Маттиа Цаканьи 80'
Лацио:  Христос Мандас,  Марио Хила,  Алессио Романьоли,  Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш 71'),  Адам Марушич,  Маттео Гюэндузи,  Матиас Весино (Фисайо Деле-Баширу 58'),  Тома Башич,  Густав Исаксен (Маттео Канчелльери 83'),  Валентин Кастеллано (Тейянни Нослин 58'),  Маттиа Цаканьи
Милан:  Мик Меньян,  Первис Эступинан (Давиде Бартезаги 87'),  Алексис Салемакерс (Кристофер Нкунку 64'),  Страхиня Павлович,  Кони де Винтер,  Фикайо Томори,  Рубен Лофтус-Чик (Кристиан Пулишич 81'),  Адриен Рабьо,  Самуэле Риччи,  Рафаэл Леау,  Ардон Ясари (Лука Модрич 81')
Жёлтые карточки:  Страхиня Павлович 2' (Милан),  Кони де Винтер 84' (Милан)

Благодаря этой победе «Лацио» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против «Болоньи».