Благодаря этой победе «Лацио» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против «Болоньи».

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Маттиа Дзакканьи на 80-й минуте.

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» минимально победил «Милан» со счетом 1:0.

