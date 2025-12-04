Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о возможном уходе капитана москвичей Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Это огромная потеря. Я считаю, что в "Локомотиве" должны были договориться с ним. Если не договорятся, это будет большой потерей для клуба. Он лидер команды, весь коллектив строится вокруг него. Все хорошее, что происходит в "Локомотиве" — огромная заслуга Баринова. Я не знаю его потребностей и запросов по зарплате. Может быть, он какие‑то сумасшедшие суммы запрашивает, не знаю. Как игрок он очень силен, его нужно оставлять в команде», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

Ранее была информация, что Баринов уже принял решение и переходе и сообщил об этом всем в «Локомотиве». Трансфер может состояться как зимой, так и летом.