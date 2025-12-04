Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в премии «Первая пятерка».

Матвей Кисляк
Матвей Кисляк globallookpress.com

«Я тоже принимал участие в голосовании, назвал ту же тройку примерно в том же порядке.  Что касается Кисляка, то он выполняет одну из главных ролей в ЦСКА, причём в той позиции, где надо получать много мячей.  Можно сказать, он ведёт игру команды.  В составе ЦСКА немало талантливой молодёжи, которая выиграла конкуренцию у иностранцев.  Между тем, легионеры в команде собраны неплохие, но российские футболисты играют постоянно.  Это говорит о том, что в академии клуба ведется правильная и качественная работа», — цитирует Семина «Советский спорт».

«Первая пятёрка» — национальная премия в отечественном футболе, существующая с 2002 года.  Вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам уходящего года.