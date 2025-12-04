Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал победителем премии «Первая пятерка» в 2025-м году .

Матвей Кисляк globallookpress.com

Кисляк по результатам голосования набрал 474 балла. Второе место в опросе занял его одноклубник вингер Кирилл Глебов (338 баллов), третьим стал полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев (158), четвёртым — нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков (143), пятым — ещё один игрок ЦСКА защитник Матвей Лукин (118).

«Первая пятёрка» — национальная премия в отечественном футболе, существующая с 2002 года. Вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам уходящего года.