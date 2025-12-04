Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил игру вингера каталонцев Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Ламин Ямаль — поистине особенный игрок. В его возрасте я не могу вспомнить игрока в истории, который оказал бы такое же влияние на игру, как он. Он совсем юный парень, чья жизнь сильно отличалась от жизни других, плод особой семейной ситуации. И я думаю, что это помогло ему научиться многим вещам гораздо быстрее других. Я также считаю, что в современном футболе всё, что происходит за пределами поля, становится всё более важным. Нравится нам это или нет, но так оно и есть.

Ямаль — это мировой бренд, он создаёт контент, не только в футболке "Барселоны" или сборной Испании, и, нравится нам это или нет, именно в таком направлении развивается футбол и спорт в целом. Я думаю, мы должны понимать, что у игроков есть личная жизнь за пределами футбольного поля и каждый распоряжается ею как хочет. И Ламин, безусловно, хороший пример этого», — приводит слова Пике RMC Sport.

В текущем сезоне Ямаль сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в которых смог семь раз поразить ворота соперников и столько же раз ассистировал партнерам по команде.