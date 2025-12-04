В матче 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Сандерлендом» — 1:1.

«Ливерпуль»
«Ливерпуль»

Счет в матче был открыт на 67-й минуте.  Ван Дейк на своей половине поля выполнил неудачную передачу на ход Мак Аллистеру по центру, Ле Фе опередил Алексиса и сделал скидку на Тальби.  Шемсдин продвинулся немного вперёд по правой половине поля, а затем отлично пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Алиссон был бессилен.

На 81-й минуте Джонс перехватил мяч на половине поля соперника после выноса от Альдерете от углового флажка, Кёртис по правой половине поля ушёл к линии штрафной площади и выполнил передачу в штрафную на Вирца.  Флориан сделал смещение в центр штрафной, а затем удачно пробил по воротам, мяч задел ногу Мукиэле и полетел по коварной траектории — Руфс уже не смог выручить.

Результат матча

ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль1:1СандерлендСандерлендСандерленд
0:1 Чемсдин Талби 67'
Ливерпуль:  Алисон,  Джо Гомес (Кёртис Джонс 65'),  Ибраима Конате,  Вирджил ван Дейк,  Эндрю Робертсон (Милош Керкез 86'),  Алексис Мак Аллистер (Уго Экитике 74'),  Райан Гравенберх,  Доминик Собослаи,  Флориан Вирц,  Коди Матес Гакпо (Мохамед Салах 46'),  Александер Исак (Федерико Кьеза 86')
Сандерленд:  Робин Руфс,  Трай Хам,  Рейнилду Мандава,  Омар Альдерете,  Дэниел Баллард,  Норди Мукиэле,  Энцо Ле Фе (Лютсхарел Гертрейда 80'),  Гранит Джака,  Ноа Садики,  Брайан Бробби (Вильсон Изидор 62'),  Чемсдин Талби (Luke O'Nien 90')
Жёлтые карточки:  Джо Гомес 55'  —  Энцо Ле Фе 54'
