«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Сандерлендом»
01:12
В матче 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Сандерлендом» — 1:1.
Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Ван Дейк на своей половине поля выполнил неудачную передачу на ход Мак Аллистеру по центру, Ле Фе опередил Алексиса и сделал скидку на Тальби. Шемсдин продвинулся немного вперёд по правой половине поля, а затем отлично пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Алиссон был бессилен.
На 81-й минуте Джонс перехватил мяч на половине поля соперника после выноса от Альдерете от углового флажка, Кёртис по правой половине поля ушёл к линии штрафной площади и выполнил передачу в штрафную на Вирца. Флориан сделал смещение в центр штрафной, а затем удачно пробил по воротам, мяч задел ногу Мукиэле и полетел по коварной траектории — Руфс уже не смог выручить.