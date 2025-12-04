В матче 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Сандерлендом» — 1:1.

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Ван Дейк на своей половине поля выполнил неудачную передачу на ход Мак Аллистеру по центру, Ле Фе опередил Алексиса и сделал скидку на Тальби. Шемсдин продвинулся немного вперёд по правой половине поля, а затем отлично пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Алиссон был бессилен.

На 81-й минуте Джонс перехватил мяч на половине поля соперника после выноса от Альдерете от углового флажка, Кёртис по правой половине поля ушёл к линии штрафной площади и выполнил передачу в штрафную на Вирца. Флориан сделал смещение в центр штрафной, а затем удачно пробил по воротам, мяч задел ногу Мукиэле и полетел по коварной траектории — Руфс уже не смог выручить.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Сандерленд Сандерленд 0:1 Чемсдин Талби 67' Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес ( Кёртис Джонс 65' ), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон ( Милош Керкез 86' ), Алексис Мак Аллистер ( Уго Экитике 74' ), Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Флориан Вирц, Коди Матес Гакпо ( Мохамед Салах 46' ), Александер Исак ( Федерико Кьеза 86' ) Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Рейнилду Мандава, Омар Альдерете, Дэниел Баллард, Норди Мукиэле, Энцо Ле Фе ( Лютсхарел Гертрейда 80' ), Гранит Джака, Ноа Садики, Брайан Бробби ( Вильсон Изидор 62' ), Чемсдин Талби ( Luke O'Nien 90' ) Жёлтые карточки: Джо Гомес 55' — Энцо Ле Фе 54'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 7 Удары мимо 2 67 Владение мячом 33 7 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 10 Фолы 5

Контекст

После этого матча «Сандерленд» с 23 очками занимает 54-е место, а «Ливерпуль» с 22 очками на 6-й строке таблицы АПЛ.