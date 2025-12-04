Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о значимости Лионеля Месси для каталонской команды.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Мы думали, чтобы увековечить его заслуги самым прекрасным образом — поставить статую рядом с другими игроками, вошедшими в историю: Кубалой, Круиффом и Месси. Лионель ознаменовал собой целую эпоху и является лучшим игроком в истории "Барсы".

Я не собираюсь разжигать споры или домыслы о вещах, которые не соответствуют действительности. Каждый имеет право на своё мнение. Лео навсегда останется в памяти болельщиков "Барсы".

У Лео контракт с другим клубом. Это [чествование] должно состояться в тот момент, когда мы сможем по-настоящему поблагодарить его за всё, что он сделал для "Барсы". Торжественная церемония на переполненном "Камп Ноу" со 105 тыс. зрителей могла бы стать поистине прекрасной», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси забил 672 гола в 778 матчах в составе «Барселоны» и является лучшим бомбардиром команды в истории.