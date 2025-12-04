Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о том, что московский клуб может продлить контракт с главным тренером Фабио Челестини.

Фабио Челестини
Фабио Челестини globallookpress.com

«Я думаю, стоит продлить контракт.  Я вижу со стороны, как он общается с командой.  Как руководит.  В команде хорошая атмосфера.  Он развивает молодых игроков.  Я чувствую тренера.  Он амбициозный специалист.

Конечно, руководству ЦСКА виднее.  Но мне со стороны кажется, что это будет правильное решение.

Специалист стоящий.  Умеет работать, умеет расположить к себе.  Но видно, что это серьезный мужчина», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

В настоящий момент ЦСКА идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.