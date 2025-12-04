Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о том, что московский клуб может продлить контракт с главным тренером Фабио Челестини.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Я думаю, стоит продлить контракт. Я вижу со стороны, как он общается с командой. Как руководит. В команде хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Я чувствую тренера. Он амбициозный специалист.

Конечно, руководству ЦСКА виднее. Но мне со стороны кажется, что это будет правильное решение.

Специалист стоящий. Умеет работать, умеет расположить к себе. Но видно, что это серьезный мужчина», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

В настоящий момент ЦСКА идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.