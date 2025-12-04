Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов оценил перспективы команды бороться за чемпионство в РПЛ.

Алексей Батраков («Локомотив»)
Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«Перспективы нет.  И тут дело не в тренере.  Проблемы у нас, как у руководства, что мы не можем усилиться.  К тренеру никаких претензий.

"Локомотив" — единственная команда, которая играет практически всеми своими воспитанниками.  Чтобы стать чемпионами, необходимо хотя бы один‑два игрока уровня выше среднего.  Нужно кого‑то найти.  Получится ли зимой — всё зависит от финансов.  Если найдем деньги.  Раньше у нас были Фернандеш, Жоао Марио, Крыховяк — это игроки высокого уровня.  Был Педриньо, тоже шикарный игрок.  Такие игроки нужны.  Представьте, если бы такие игроки сейчас у нас появились.  Они просто необходимы нам.  Каким‑то образом надо миллионов 10–15, за такие деньги мы сможем найти такого игрока», — цитирует Филатова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 17 встреч.