Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов оценил перспективы команды бороться за чемпионство в РПЛ.

Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«Перспективы нет. И тут дело не в тренере. Проблемы у нас, как у руководства, что мы не можем усилиться. К тренеру никаких претензий.

"Локомотив" — единственная команда, которая играет практически всеми своими воспитанниками. Чтобы стать чемпионами, необходимо хотя бы один‑два игрока уровня выше среднего. Нужно кого‑то найти. Получится ли зимой — всё зависит от финансов. Если найдем деньги. Раньше у нас были Фернандеш, Жоао Марио, Крыховяк — это игроки высокого уровня. Был Педриньо, тоже шикарный игрок. Такие игроки нужны. Представьте, если бы такие игроки сейчас у нас появились. Они просто необходимы нам. Каким‑то образом надо миллионов 10–15, за такие деньги мы сможем найти такого игрока», — цитирует Филатова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 17 встреч.