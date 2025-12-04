Голкипер мадридского «Реала»﻿ Тибо Куртуа поделился своим мнением о последних результатах команды в Ла Лиге, где под руководством Хаби Алонсо «сливочные» трижды сыграли вничью в пяти крайних матчах.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Нужно понимать, что сегодня если ты не играешь на 100%, то можешь потерпеть поражение. Мы сказали сами себе, что нам нужно перестать говорить и начать действовать. Мы можем играть лучше против команд, сидящих в обороне. Нужно продолжать работать и верить в себя»﻿, — цитирует Куртуа издание Football Espana.

В последнем матче «Реал» смог обыграть «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0. «Сливочные» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны»﻿ на один балл.