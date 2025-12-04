Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о частых травмах футболистов команды.

Микель Артета globallookpress.com

«Дайте нам дополнительный день отдыха, особенно командам, которые много играют в Европе. Я имею в виду всех — думаю, мы можем это сделать, потому что мы все от этого выиграем. У нас никогда не было такого календаря — не только в Премьер-лиге, но и во всех международных соревнованиях. Так что нам нужно постараться это изменить.

Думаю, это вопрос здравого смысла. В какой-то момент [матчей] становится слишком много, а игроки — не машины. Но мы должны стараться влиять на это, когда можем», — цитирует Артету ESPN.

Напомним, что «Арсенал» на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ.