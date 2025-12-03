После этого матча «Ньюкасл» располагается на 13-й позиции в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. «Тоттенхэм» — на 11-й строчке с тем же количеством баллов.

В составе «Тоттенхэма» дублем отметился Кристиан Ромеро , забив свои голы на 78-й и 90+5-й минутах.

У «сорок» отличились Бруно Гимарайнс на 71-й минуте и Энтони Гордон на 86-й минуте с пенальти.

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

2.40

Прогнозы•Сегодня 23:15 «Ливерпуль» — «Сандерленд». Прогноз и ставка «Мерсисайдцы» снова потеряют очки?!

Футбол•Сегодня 01:16 «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 00:31 «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 17:16 Длинный рукав снова в моде: как культовый элемент формы вернулся в АПЛ

Футбол•Вчера 13:51 Больше, чем икона стиля: почему Бекхэм — один из самых недооцененных футболистов своего поколения

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:12 Непрошенный гость: сможет ли «Барселона» сдержать Сёрлота в ключевом матче?

Футбол•Вчера 21:04 Непростой выбор. Где окажется Баринов в зимнее трансферное окно?

Футбол•Вчера 11:31 Опасная инвестиция: Райс, Энцо и Кайседо доказали, что 100 млн лучше потратить на универсала, чем на форварда

Футбол•01/12/2025 19:26 Трансферный дайджест. 25 ноября — 1 декабря

Футбол•01/12/2025 19:06 Виноваты все: десять футболистов, которые проваливают сезон «Ливерпуля»

Выбор читателей

Футбол•28/11/2025 18:25 Взлет и падение: как Эстеван затмевает Неймара в борьбе за место в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Футбол•30/11/2025 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Бои•01/12/2025 12:54 Получил титульник, сидя на диване: UFC выбрал Пимблетта и вновь проигнорировал Царукяна

Футбол•27/11/2025 23:15 «Зенит» рухнул в Путь Регионов после победы в Москве: Гусев выдержал питерское давление

Футбол•27/11/2025 16:45 Сила мотивации: как Артета превратил психологию в главное оружие «Арсенала»

Самое интересное

Футбол•27/11/2025 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Игры•26/11/2025 19:49 FC 26: насколько оправданы жесткие оценки футсима?

Футбол•26/11/2025 14:31 «Он не будет копировать Пепа». Почему Компани — идеальный кандидат на пост тренера «Ман Сити»

Футбол•25/11/2025 15:51 От Кантона и Кану до Мане и Холанна: 10 величайших хет-триков в истории АПЛ