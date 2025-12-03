«Ньюкасл» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.
У «сорок» отличились Бруно Гимарайнс на 71-й минуте и Энтони Гордон на 86-й минуте с пенальти.
В составе «Тоттенхэма» дублем отметился Кристиан Ромеро, забив свои голы на 78-й и 90+5-й минутах.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:2ТоттенхэмЛондон
1:0 Бруно Гимарайнс 71' 1:1 Кристиан Ромеро 78' 2:1 Энтони Гордон 86' пен. 2:2 Кристиан Ромеро 90+5'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Тино Ливраменто, Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Льюис Майли (Фабиан Шер 90'), Сандро Тонали (Бруно Гимарайнс 46'), Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон 66'), Харви Льюис Барнс (Энтони Эланга 66'), Жоэлинтон, Ник Вольтемаде
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Кевин Дансо, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Ксави Симонс 77'), Мохаммед Кудус (Арчи Грей 88'), Лукас Бергвалль (Матис Тель 77'), Родриго Бентанкур, Папе Сарр (Вильсон Одобер 88'), Педро Порро, Рандаль Коло Муани (Ришарлисон 77')
Жёлтые карточки: Кристиан Ромеро 23' (Тоттенхэм), Родриго Бентанкур 56' (Тоттенхэм)
После этого матча «Ньюкасл» располагается на 13-й позиции в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. «Тоттенхэм» — на 11-й строчке с тем же количеством баллов.