Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии.
В одной из встреч «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.
Единственный гол гости забили на 34-й минуте благодаря точному удару Ибрахима Маза.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд0:1БайерЛеверкузен
0:1 Ибрахим Маца 34'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон (Серу Гирасси 67'), Даниэль Свенссон (Рами Бенсебаини 86'), Эмре Джан, Феликс Нмеча (Паскаль Грос 74'), Карим Адейеми, Карни Чуквуэмека (Юлиан Брандт 67'), Джоб Беллингем, Фабиу Силва (Максимилиан Байер 67')
Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Мартен Терье (Патрик Шик 62'), Алейш Гарсия, Йонас Хофман (Луак Баде 90'), Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане (Малик Тилльман 62'), Эрнест Поку (Нейтан Телла 84'), Ибрахим Маца
Жёлтые карточки: Вальдемар Антон 68', Джоб Беллингем 71', Эмре Джан 90' — Роберт Андрих 75', Малик Тилльман 87'
В параллельном матче «Лейпциг» одолел «Магдебург» со счетом 3:1.
У гостей единственный гол забил Силас Гнака на 11-й минуте с пенальти.
В составе «Лейпцига» дублем отметился Кристоф Баумгартнер, отличившись на 29-й и 54-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Антонио Нуса на 19-й минуте.
После этих противостояний «Байер» и «Лейпциг» пробились в четвертьфинал Кубка Германии. «Боруссия» Д и «Магдебург» завершились свой путь на турнире.