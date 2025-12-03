Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии.

Фрагмент матча «Боруссия» Д — «Байер» globallookpress.com

В одной из встреч «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.

Единственный гол гости забили на 34-й минуте благодаря точному удару Ибрахима Маза.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 0:1 Байер Леверкузен 0:1 Ибрахим Маца 34' Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон ( Серу Гирасси 67' ), Даниэль Свенссон ( Рами Бенсебаини 86' ), Эмре Джан, Феликс Нмеча ( Паскаль Грос 74' ), Карим Адейеми, Карни Чуквуэмека ( Юлиан Брандт 67' ), Джоб Беллингем, Фабиу Силва ( Максимилиан Байер 67' ) Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Мартен Терье ( Патрик Шик 62' ), Алейш Гарсия, Йонас Хофман ( Луак Баде 90' ), Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане ( Малик Тилльман 62' ), Эрнест Поку ( Нейтан Телла 84' ), Ибрахим Маца Жёлтые карточки: Вальдемар Антон 68', Джоб Беллингем 71', Эмре Джан 90' — Роберт Андрих 75', Малик Тилльман 87'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 8 Удары мимо 3 57 Владение мячом 43 11 Угловые удары 0 1 Офсайды 4 5 Фолы 7

В параллельном матче «Лейпциг» одолел «Магдебург» со счетом 3:1.

У гостей единственный гол забил Силас Гнака на 11-й минуте с пенальти.

В составе «Лейпцига» дублем отметился Кристоф Баумгартнер, отличившись на 29-й и 54-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Антонио Нуса на 19-й минуте.

После этих противостояний «Байер» и «Лейпциг» пробились в четвертьфинал Кубка Германии. «Боруссия» Д и «Магдебург» завершились свой путь на турнире.