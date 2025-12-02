Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями и анализом предстоящего матча 19-го тура Ла Лиги против «Барселоны».
«Они не меняют ни атакующую стратегию, ни высокую линию обороны, что и привело к фантастическим результатам. Знаем, что играем с командой, которая тактически вариативна, нужно заманить их на позиции, где, по нашему мнению, мы можем им навязать свою игру», — приводит слова Симеоне Football Espana.
По итогам 14 сыгранных туров «Барселона» лидирует в таблице с 34 очками, а «Атлетико» располагается на четвертом месте, имея в активе 31 очко.