Главный тренер мадридского «Атлетико»﻿ Диего Симеоне поделился ожиданиями и анализом предстоящего матча 19-го тура Ла Лиги﻿ против «Барселоны»﻿.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Они не меняют ни атакующую стратегию, ни высокую линию обороны, что и привело к фантастическим результатам. Знаем, что играем с командой, которая тактически вариативна, нужно заманить их на позиции, где, по нашему мнению, мы можем им навязать свою игру»,﻿ — приводит слова Симеоне Football Espana.

По итогам 14 сыгранных туров «Барселона»﻿ лидирует в таблице с 34 очками, а «Атлетико»﻿ располагается на четвертом месте, имея в активе 31 очко.​