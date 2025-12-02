Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, возможно ли догнать «Арсенал» в таблице английской Премьер-лиги.

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Есть ли шанс сократить отставание от лидера и оставаться в гонке за титул? Да, но дело не в соперниках, а в том, как вы играете.

Конечно, мы хотим быть как можно ближе к ним, у нас есть возможность (приблизиться). Но мы делаем это для себя! » — сказал Гвардиола Sky Sports.

После 13-и туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице с 25-ю очками в активе, отставая от «Арсенала» на 5 пунктов.

Сейчас «горожане» играют против «Фулхэма» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Сити» после 1-го тайма ведет в счете — 3:1.