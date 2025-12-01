Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о тренировочном процессе команды.

Рубен Аморим globallookpress.com

«У нас появилось больше времени для работы; мы усердно тренируемся и многому учимся в Англии. Думаю, вы привыкли к этому, но, приезжая в АПЛ, многому учишься у других команд, и мы заимствуем многие идеи для реализации моментов. Я сказал игрокам, что нам нужно быть активнее, и это было заметно. Когда вы проявляете большую активность, чаще оказываетесь рядом с мячом. Но нам также следует понимать, что соперник тоже устаёт во втором тайме. И когда вы увеличиваете темп, а оппонент немного устал и сразу же пропускает, вы чувствуете, что контролируете игру», — приводит слова Аморима ESPN.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.