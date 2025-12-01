Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил игру «Атлетико» перед очной встречей в рамках 19-го тура испанской Примеры.

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

«Мы должны сыграть на максимуме против отличной команды. Это одна из лучших команд в Европе, у которой отличный уровень игры, и они укрепились в летнее трансферное окно.

Мне нравится смотреть, как они играют, потому что они очень хороши в атаке. Хотя у нас тоже есть класс, и наша задача — его продемонстрировать», — сказал Флик Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится завтра, 2-го декабря в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 18-и туров в чемпионате Испании «Барселона» занимает 1-е место в таблице с 34 очками в активе. «Атлетико» — на 4-й позиции с 31-м баллом.