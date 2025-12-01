Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что полузащитник команды Деклан Райс сможет выиграть престижный приз «Золотой мяч».
«Я надеюсь, что Деклан Райс выиграет Золотой мяч. Это будет означать, что Арсенал тоже взял много трофеев. Потому что обычно эти вещи взаимосвязаны», — приводит слова Артеты Sky Sports.
В этом сезоне 26-летний англичанин провел 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 120 миллионов евро.