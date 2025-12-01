Главный тренер «Арсенала»﻿ Микель Артета﻿ надеется, что полузащитник команды Деклан Райс﻿ сможет выиграть престижный приз «Золотой мяч»﻿.

Деклан Райс globallookpress.com

«Я надеюсь, что Деклан Райс выиграет Золотой мяч. Это будет означать, что Арсенал тоже взял много трофеев. Потому что обычно эти вещи взаимосвязаны»,﻿ — приводит слова Артеты Sky Sports.

В этом сезоне 26-летний англичанин провел 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 120 миллионов евро.​