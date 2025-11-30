Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о том, что его хотят заполучить ведущие топ-клубы.

Владислав Саусь globallookpress.com

«На слухи об интересе топ-клубов ко мне стараюсь реагировать спокойно. Пока что никаких новостей у меня нет. Как понимаю, официальных предложений тоже нет, мне пока что ничего не сообщали. Стараюсь спокойно работать и тренироваться. Сейчас осталась одна игра, потом поеду в отпуск и хорошенько отдохну», — сказал Саусь «Чемпионату».

Ранее «Балтика» в 17-м туре РПЛ дома одолела «Спартак» со счетом 1:0.