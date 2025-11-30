Защитник петербургского «Зенита» Нино высказался о своем будущем в клубе.

«Скажу так: когда я покидал Бразилию, был очень хороший момент, со всеми остались прекрасные отношения. Лично до меня не доходили какие‑то новости. Всем этим занимаются люди из окружения.

Я сконцентрирован на "Зените" и на том, чтобы помочь клубу хорошо закончить календарный год. Хочу добавить, что чувствую себя здесь счастливо, всегда обращались ко мне очень хорошо. Огромную любовь испытываю к "Зениту". Если когда‑то возникнет ситуация с моим будущим, это должно быть в первую очередь очень хорошо для клуба», — цитирует Нино «Матч ТВ».

У «Зенита» стало 36 очков и вторая строчка в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место.