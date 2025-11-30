После этого матча «Марсель» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе. «Тулуза» — на 9-й строчке (17 баллов).

В составе «Тулузы» отличились Эмерсонн Коррейя да Силва на 14-й минуте и Сантьяго Масса на 90+2-й минуте.

У хозяев голы записали на свой счет Игор Пайшао на 66-й минуте и Пьер-Эмиль Хёйбьерг на 74-й минуте.

«Марсель» и «Тулуза» поделили очки (2:2) в матче 14-го тура французской Лиги 1.

2.20

Прогнозы•Сегодня 22:45 «Лион» — «Нант». Прогноз и ставка «Ткачи» легко переиграют «Нант»

Футбол•Сегодня 01:03 «Марсель» — «Тулуза»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•Вчера 23:06 Головин и Минамино прибили «ПСЖ»! Энрике не смог ответить организованному «Монако»

Футбол•Вчера 21:03 «Монако» — «ПСЖ»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•Вчера 11:08 Компромисс или новый прецедент: почему «Реал» может потерять Винисиуса

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:00 Тест на чемпионство: готов ли «Челси» навязать борьбу «Арсеналу» в гонке за титул?

Футбол•Вчера 18:04 Талантливые португальцы и сенсационный австриец: восемь главных звезд ЧМ U-17

Футбол•Вчера 16:08 Магия центра: Субименди, Кайседо и еще восемь лучших полузащитников АПЛ

Футбол•28/11/2025 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Футбол•28/11/2025 18:21 В ЦСКА неспокойно: почему Николич и Челестини невзлюбили Евгения Шевелева

Выбор читателей

Футбол•27/11/2025 13:55 Точка невозврата: что еще должно случиться, чтобы «Ливерпуль» уволил Слота

Футбол•26/11/2025 12:52 Волчья стая против Алонсо: зачем игроки и мадридские медиа осознанно обостряют кризис в «Реале»

Футбол•24/11/2025 16:25 От «Бернабеу» до свободного рынка: шесть экс-игроков «Реала», оставшихся без клуба

Футбол•26/11/2025 15:32 Хозяин своей судьбы: почему Кейн не спешит продлевать контракт с «Баварией»

Футбол•27/11/2025 16:01 Двойные стандарты ФИФА: Роналду сыграет на ЧМ‑2026 несмотря на дисквалификацию?

Самое интересное

Игры•13/11/2025 20:10 GTA 6. Все, что нужно знать о самой ожидаемой игре десятилетия

Футбол•13/11/2025 11:52 Цена эгоизма: почему «Барса» и сборная Испании рискуют сломать Ямаля в погоне за результатом

Футбол•13/11/2025 14:22 «Неймаризация» или лидерство? Главный вызов для Винисиуса в сборной Бразилии

Футбол•12/11/2025 15:58 От джокера до лидера «Манчестер Сити»: трансформация Жереми Доку