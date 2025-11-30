«Марсель» и «Тулуза» поделили очки (2:2) в матче 14-го тура французской Лиги 1.
У хозяев голы записали на свой счет Игор Пайшао на 66-й минуте и Пьер-Эмиль Хёйбьерг на 74-й минуте.
В составе «Тулузы» отличились Эмерсонн Коррейя да Силва на 14-й минуте и Сантьяго Масса на 90+2-й минуте.
Результат матча
МарсельМарсель2:2ТулузаФранция. Лига 1
0:1 Эмерсонн да Силва 14' 1:1 Игор Пайшао 66' 2:1 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 74' 2:2 Сантьяго Идальго 90+2'
Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Наиф Агер (Леонардо Балерди 76'), Эмерсон (Си Джей Иган-Райли 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа, Билал Надир (Жоффрей Кондогбиа 77'), Анхель Гомес (Робиньо Ваз 46'), Игор Пайшао (Matt O'Riley 90'), Пьер-Эмерик Обамеянг
Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе (Ноа Эджума 85'), Расмус Николайсен, Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Арон Дённум, Кристиан Кассерес, Алексис Восса (Рафик Мессали 76'), Эмерсонн да Силва (Хулиан Виньоло 85'), Франк Магри (Сантьяго Идальго 89'), Dayann Methalie (Уоррен Каманзи 78')
Жёлтые карточки: Анхель Гомес 42', Пьер-Эмерик Обамеянг 75' — Марк Маккензи 81'
После этого матча «Марсель» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе. «Тулуза» — на 9-й строчке (17 баллов).