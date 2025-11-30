Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 13-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).

Энцо Мареска — главный тренер «Челси» globallookpress.com

«Думаю, мы показали, что движемся в верном направлении. Я всегда твержу об одном и том же. Игра получилась великолепной, мы смотрелись намного лучше при равных составах. Когда ты остаешься вдесятером, становится сложно, но мы потрясающе справились.

11 на 11 мы были лучше соперника. Мы старались находить лучшие решения, лучшие зоны. Мы знали, что на фланге Гюсто и Эстевао они будут. Сегодня мы можем быть довольны, хоть и не победили», — сказал Мареска BBC.

«Челси» располагается на 3-й позиции в таблице АПЛ с 24 очками в активе. В следующем матче «синие» встретятся с «Лидсом» 3-го декабря.