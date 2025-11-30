Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями по поводу того, что стал лучшим бомбардиром в истории клуба.﻿

Джон Кордоба globallookpress.com

«Хочу выразить благодарность своим партнерам по команде и тренерскому штабу. Также благодарю руководство за оказанное доверие. На протяжении всего сезона мы усердно работали, несмотря на сомнения, которые были вокруг нас. Мы сохраняли концентрацию и настроенность на результат. Главное — продолжать в том же духе», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Колумбийский нападающий забил 69-й мяч за «быков» в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:0), превзойдя предыдущий рекорд Федора Смолова (68 голов).﻿