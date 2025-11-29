29 ноября в Манчестере «Манчестер Сити» примет «Лидс» в рамках поединка 13-го тура чемпионата Англии. Начало встречи в 19:00 по мск.

После двух поражений подряд команда Хосепа Гвардиолы потерпела два подряд поражения, уступив «Байеру» в Лиге чемпионов и «Ньюкаслу» в прошлом туре чемпионата Англии. Теперь «горожанам» необходимо исправлять ситуацию и «Лидс» может попасть под горячую руку.

Сами «павлины» идут на серии из трех поражений подряд, которая опустила команду в зону вылета. Для того, чтобы попытаться ее покинуть, гостям нужно выиграть, но даже в таком случае это не гарантия успеха.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.70.

Букмекеры: 1.24 на победу «Манчестер Сити», 6.80 на ничью, 11.0 на победу «Лидса».

Прогноз ИИ: «Ман Сити» одержит победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лидс» смотрите на LiveCup.Run.

