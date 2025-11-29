«Брентфорд» одержал победу над «Бернли» (3:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев дублем отметился Игор Тьяго, отличившись на 81-й и 86-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Данго Уаттара на 90+2-й минуте.

Единственный мяч у «Бернли» забил Зиан Флемминг на 85-й минуте с пенальти.

Результат матча Брентфорд Брентфорд 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Игор Тиаго 81' пен. 1:1 Зиан Флемминг 85' пен. 2:1 Игор Тиаго 86' 3:1 Данго Уаттара 90+3' Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Аарон Хики ( Рико Генри 74' ), Джордан Хендерсон, Матиас Йенсен ( Егор Ярмолюк 85' ), Данго Уаттара, Миккель Дамсгор, Кевин Шаде ( Рейсс Нелсон 75' ), Игор Тиаго ( Кин Льюис-Поттер 90' ) Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Максим Эстеве, Аксель Туанзебе, Кайл Уолкер, Зиан Флемминг, Флорентину Луиш ( Якоб Бруун Ларсен 76' ), Джош Каллен ( Армандо Броя 81' ), Ханнибал Межбри ( Лесли Угочукву 60' ), Лайл Фостер ( Джейдон Энтони 75' ), Лум Чауна ( Джош Лорент 76' ) Жёлтые карточки: Ханнибал Межбри 16' (Бёрнли), Аксель Туанзебе 77' (Бёрнли)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 9 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 5 Угловые удары 6 3 Офсайды 1 7 Фолы 7

«Брентфорд» располагается на 8-й позиции в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й строчке с 10-ю баллами.