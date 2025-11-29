«Брентфорд» одержал победу над «Бернли» (3:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.
У хозяев дублем отметился Игор Тьяго, отличившись на 81-й и 86-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Данго Уаттара на 90+2-й минуте.
Единственный мяч у «Бернли» забил Зиан Флемминг на 85-й минуте с пенальти.
Результат матча
БрентфордБрентфорд3:1БёрнлиБёрнли
1:0 Игор Тиаго 81' пен. 1:1 Зиан Флемминг 85' пен. 2:1 Игор Тиаго 86' 3:1 Данго Уаттара 90+3'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Аарон Хики (Рико Генри 74'), Джордан Хендерсон, Матиас Йенсен (Егор Ярмолюк 85'), Данго Уаттара, Миккель Дамсгор, Кевин Шаде (Рейсс Нелсон 75'), Игор Тиаго (Кин Льюис-Поттер 90')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Максим Эстеве, Аксель Туанзебе, Кайл Уолкер, Зиан Флемминг, Флорентину Луиш (Якоб Бруун Ларсен 76'), Джош Каллен (Армандо Броя 81'), Ханнибал Межбри (Лесли Угочукву 60'), Лайл Фостер (Джейдон Энтони 75'), Лум Чауна (Джош Лорент 76')
Жёлтые карточки: Ханнибал Межбри 16' (Бёрнли), Аксель Туанзебе 77' (Бёрнли)
«Брентфорд» располагается на 8-й позиции в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й строчке с 10-ю баллами.