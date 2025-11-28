Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своем ближайшем будущем, недавно он покинул клуб Медиалиги СКА.
«Почему покинул СКА? Учитывая, что мне скоро будет 39 лет, пора начинать тренерскую карьеру. Лучше каждый пойдет своим путем. У меня очень хорошие отношения с командой. Очень благодарен, что сыграл в Кубке Лиги, провел классную игру и остался с ними на связи.
Другие предложения из МФЛ? Я не думаю на эту тему сейчас, скоро получу тренерскую лицензию», — рассказал серб телеграм-каналу Mediabread.
В составе ЦСКА Тошич выступал с 2011 по 2016 год и был одним из ведущих футболистов.