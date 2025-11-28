Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своем ближайшем будущем, недавно он покинул клуб Медиалиги СКА.

Зоран Тошич globallookpress.com

«Почему покинул СКА? Учитывая, что мне скоро будет 39 лет, пора начинать тренерскую карьеру. Лучше каждый пойдет своим путем. У меня очень хорошие отношения с командой. Очень благодарен, что сыграл в Кубке Лиги, провел классную игру и остался с ними на связи.

Другие предложения из МФЛ? Я не думаю на эту тему сейчас, скоро получу тренерскую лицензию», — рассказал серб телеграм-каналу Mediabread.

В составе ЦСКА Тошич выступал с 2011 по 2016 год и был одним из ведущих футболистов.