Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев уточнил свои недавние высказывания о необходимости улучшения результатов и качества игры команды.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Я имел в виду исправление игровых моментов. Если команда на десятом месте, надо продолжать в том же духе? Если команда на десятом месте, убирают тренера и ставят другого — наверное, руководство дает посыл, что надо ситуацию исправлять», — сказал Гусев «СЭ».​

Ранее, в общении с журналистами, специалист заявил о необходимости исправления игровой ситуации и работы над улучшением текущих результатов в Российской Премьер-лиге.

Гусев возглавил бело-голубых после ухода Валерия Карпина 17 ноября 2025 года, который работал с июня. Под его руководством команда одержала победу над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ и проиграла «Зениту» (0:1) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, но вышла в полуфинал по сумме двух матчей (3:2).​