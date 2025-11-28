Бывший футбольный вратарь Петр Чех﻿, известный по выступлениям за «Челси», «Арсенал» и сборную Чехии подписал контракт с хоккейным клубом.

Петр Чех globallookpress.com

43-летний Чех подписал контракт с клубом «Харингей Хаскис»﻿, который выступает в четвертом дивизионе Великобритании. ​В хоккейной карьере Чех играет на позиции вратаря, его новый клуб стал уже пятым в карьере.

Ранее он защищал ворота «Гилфорд Феникс» (четвертый дивизион), «Челмсфорд» и «Оксфорд» (третий дивизион), а также «Белфаст» из первого дивизиона, который является элитным в стране.​

Петр Чех остается рекордсменом в футболе по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге и по числу игр за сборную Чехии (124 матча). Он завершил футбольную карьеру в 2019 году.