Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников уверен, что наставник железнодорожников Михаил Галактионов способен принести трофей клубу в ближайшее время.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Думаю, что совпадают взгляды руководства и главного тренера.  Галактионов стабильно работает, единственное — не хватает трофеев.  Академия работает продуктивно, много русских ребят в команде.  Команда не падает из года в год ниже 6‑го места, всё время в гонке лидеров.  Михаил Михайлович не просит дорогостоящих футболистов.  Просто совпадают интересы совета директоров, руководства клуба с работой Галактионова.

Уверен, если "Локомотив" будет сохранять своих игроков, лидеров, то возьмет какой-нибудь трофей.  Если футболисты будут уходить, то будет тяжело.  Команда с каждым годом становится опытнее, уже виден прогресс этой осени по сравнению с предыдущей.  Поэтому всё возможно, будем ждать», — сказал Сенников «Матч ТВ».

41-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.  Недавно руководство клуба продлило с ним контракт до 2028-го.