Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников уверен, что наставник железнодорожников Михаил Галактионов способен принести трофей клубу в ближайшее время.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Думаю, что совпадают взгляды руководства и главного тренера. Галактионов стабильно работает, единственное — не хватает трофеев. Академия работает продуктивно, много русских ребят в команде. Команда не падает из года в год ниже 6‑го места, всё время в гонке лидеров. Михаил Михайлович не просит дорогостоящих футболистов. Просто совпадают интересы совета директоров, руководства клуба с работой Галактионова.

Уверен, если "Локомотив" будет сохранять своих игроков, лидеров, то возьмет какой-нибудь трофей. Если футболисты будут уходить, то будет тяжело. Команда с каждым годом становится опытнее, уже виден прогресс этой осени по сравнению с предыдущей. Поэтому всё возможно, будем ждать», — сказал Сенников «Матч ТВ».

41-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Недавно руководство клуба продлило с ним контракт до 2028-го.