Центральный полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх считает, что главная проблема команды лежит в слабой игре обороны.

Райан Гравенберх
Райан Гравенберх globallookpress.com

«Проблемы команды?  Думаю, они заключаются в том, что мы пропускаем слишком много голов.  Это наша главная проблема прямо сейчас.  Мы знаем, что остаёмся топ-командой, но пока всё идёт не по плану.  Это сложный момент.

Результат матча с ПСВ?  Мы злы из-за поражения.  В первом тайме, думаю, мы играли неплохо.  Но во втором всё пошло наперекосяк.  Трудно подобрать слова.  Мы в плохой форме, вот и всё», — цитирует голландского хавбека официальный сайт мерсисайдцев.

В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл уже 9 матчей.  В последнем туре общего этапа ЛЧ мерсисайдцы потерпели поражение от ПСВ (1:4).  В АПЛ команда занимает сейчас лишь 12-е место.