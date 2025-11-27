Центральный полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх считает, что главная проблема команды лежит в слабой игре обороны.

Райан Гравенберх globallookpress.com

«Проблемы команды? Думаю, они заключаются в том, что мы пропускаем слишком много голов. Это наша главная проблема прямо сейчас. Мы знаем, что остаёмся топ-командой, но пока всё идёт не по плану. Это сложный момент.

Результат матча с ПСВ? Мы злы из-за поражения. В первом тайме, думаю, мы играли неплохо. Но во втором всё пошло наперекосяк. Трудно подобрать слова. Мы в плохой форме, вот и всё», — цитирует голландского хавбека официальный сайт мерсисайдцев.

В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл уже 9 матчей. В последнем туре общего этапа ЛЧ мерсисайдцы потерпели поражение от ПСВ (1:4). В АПЛ команда занимает сейчас лишь 12-е место.