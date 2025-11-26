В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» на выезде выиграл у «Локомотива» со счетом 3:2.

Манфред Угальде globallookpress.com

Открыли счет в поединке хозяева усилиями Алексея Батракова. За гостей же потом забили Манфред Угальде, Маркиньос и Пабло Солари. Точку в игре поставил Николай Комличенко с пенальти в компенсированное арбитром время.

Результат матча Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва 1:0 Алексей Батраков 24' 1:1 Манфред Угальде 41' 1:2 Маркос Маркиньос 53' 1:3 Пабло Солари 58' Локомотив: Илья Лантратов, Лукас Фассон, Сезар Монтес, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв Спартак: Илья Помазун, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Martins C., Наиль Умяров, Пабло Солари, Манфред Угальде, Wooh C. Жёлтые карточки: Зелимхан Бакаев 40', Ньямси Жерзино 63', Данил Пруцев 84' — Пабло Солари 30', Наиль Умяров 35'

Статистика матча 1 Удары в створ 9 2 Удары мимо 4 42% Владение мячом 58% 1 Угловые удары 2

«Спартак» по сумме двух матчей победил 6:2 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Локомотив» же опустился в розыгрыш Пути регионов.