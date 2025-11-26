В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» на выезде выиграл у «Локомотива» со счетом 3:2.

Манфред Угальде
Манфред Угальде globallookpress.com

Открыли счет в поединке хозяева усилиями Алексея Батракова.  За гостей же потом забили Манфред Угальде, Маркиньос и Пабло Солари.  Точку в игре поставил Николай Комличенко с пенальти в компенсированное арбитром время.

Результат матча

ЛокомотивМоскваЛокомотив1:3СпартакСпартакМосква
1:0 Алексей Батраков 24' 1:1 Манфред Угальде 41' 1:2 Маркос Маркиньос 53' 1:3 Пабло Солари 58'
Локомотив:  Илья Лантратов,  Лукас Фассон,  Сезар Монтес,  Максим Ненахов,  Ньямси Жерзино,  Зелимхан Бакаев,  Дмитрий Баринов,  Алексей Батраков,  Артём Карпукас,  Александр Руденко,  Дмитрий Воробьёв
Спартак:  Илья Помазун,  Олег Рябчук,  Эсекьель Барко,  Даниил Денисов,  Даниил Хлусевич,  Руслан Литвинов,  Martins C.,  Наиль Умяров,  Пабло Солари,  Манфред Угальде,  Wooh C.
Жёлтые карточки:  Зелимхан Бакаев 40',  Ньямси Жерзино 63',  Данил Пруцев 84'  —  Пабло Солари 30',  Наиль Умяров 35'

«Спартак» по сумме двух матчей победил 6:2 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.  «Локомотив» же опустился в розыгрыш Пути регионов.