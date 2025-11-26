Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался по поводу слухов о своей возможной отставке.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Мне не нужны публичные заверения в поддержке от руководства. Мы и так ежедневно на связи, и этого более чем достаточно. Разговоры об увольнении меня не волнуют — я сосредоточен только на тренировочном процессе и играх. Всё остальное не имеет значения.

Сейчас в команде никто не доволен тем, как складывается ситуация, но я уверен, что мы сможем изменить её к лучшему», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

«Реал» не смог выиграть ни один из последних трёх матчей.