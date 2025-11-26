У «Копенгагена» стало 4 очка и 29-е место в турнирной таблице, «Кайрат» (1) — 35-й.

В составе победителей смогли забить Виктор Дадасон, Джордан Ларссон с пенальти и Винисиус Роберт . За гостей отличились Дастан Сатпаев и Олжас Байбек .

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» победил «Кайрат» со счетом 3:2.

