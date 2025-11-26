В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» победил «Кайрат» со счетом 3:2.
В составе победителей смогли забить Виктор Дадасон, Джордан Ларссон с пенальти и Винисиус Роберт. За гостей отличились Дастан Сатпаев и Олжас Байбек.
Результат матча
КопенгагенКопенгаген3:2КайратАлма-Ата
1:0 Джордан Ларссон 59' пен. 2:0 Роберт Силва 73' 2:1 Дастан Сатпаев 81' 2:2 Олжас Байбек 90'
Копенгаген: Доминик Котарски, Дзюнносукэ Судзуки (Йорам Заге 80'), Пантелис Хацидиакос, Маркос Лопес, Габриэл Перейра, Лукас Лерагер, Уильям Клем (Мадс Эмиль Мадсен 69'), Виктор Классон, Джордан Ларссон (Мохамед Эльюнуссип 69'), Роберт Силва (Юссуфа Мукоко 80'), Viktor Bjarki Dadason
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Дамир Касабулат (Рикардиньо 78'), Егор Сорокин, Александр Широбоков, Александр Мрынский, Валерий Громыко (Юг Станоев 69'), Дан Глазер (Олжас Байбек 64'), Еркин Олегулы Тапалов, Эдмилсон Фильо (Адилет Садыбеков 78'), Дастан Сатпаев, Жорже Жоржинью (Гиорги Зариа 69')
Жёлтые карточки: Пантелис Хацидиакос 56', Лукас Лерагер 90+2' — Александр Мрынский 87', Еркин Олегулы Тапалов 90+3', Рикардиньо 90+3', Дастан Сатпаев 90+4'
У «Копенгагена» стало 4 очка и 29-е место в турнирной таблице, «Кайрат» (1) — 35-й.