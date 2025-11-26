В среду, 26 ноября, «Копенгаген» на своем поле примет «Кайрат» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

30' Винисиус Роберт («Копенгаген») выполнил кросс в район вратарской, однако защитники «Кайрата» в этот раз были внимательны и вынесли мяч.

29' Александр Мрынский («Кайрат») поймал отскок в штрафной и пробил слета, но мяч пролетел мимо створа!

26' Г-ООООООООООО-Л! «Копенгаген»- 1:0! Виктор Дадасон! Винисиус Роберт пробивал по воротам — Темирлан Анарбеков отбил мяч, но на добивании первым оказался Дадасон, который уверенно реализовал свой шанс!

25' Фильо Эдмилсон («Кайрат») пробил слета после заброса в штрафную от партнера. но мяч пролетел рядом со штангой!

24' Лукас Лерагер («Копенгаген») пробил с угла штрафной, но немного не попал по воротам!

22' Опасная атака казахстанского клуба: Валерий Громыко («Кайрат») прорвался на оперативный простор и пробил, но мяч угодил в защитника.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 2 Удары мимо 2 64 Владение мячом 36 2 Угловые удары 0 6 Фолы 2

20' Удар по воротам гостей нанес Джордан Ларссон («Копенгаген») — мяч рикошетом улетел на угловой.

17' Юнносуке Сузуки («Копенгаген») простреливает с левой бровки, но никто из партнеров не откликнулся на эту передачу.

15' Виктор Дадасон («Копенгаген») пробил по воротам с центра штрафной, но до этого партнер упустил мяч за лицевую, делая передачу на него.

12' Перейра Жоржинью («Кайрат») прошел левым флангом сместился к центру и пробил в ближний угол, но Доминик Котарски («Копенгаген») зафиксировал мяч в руках.

11' Габриэл Перейра («Копенгаген») откликнулся на навес партнера с фланга и пробил головой с линии вратарской — мяч совсем чуть-чуть разминулся со створом.

09' Джордан Ларссон («Копенгаген») попытался пройти в атаку левым флангом, но там его остановил Валерий Громыко («Кайрат»).

07' Перейра Жоржинью («Кайрат») получает травму и ему оказывают медицинскую помощь! Небольшая пауза в игре.

06' Дастан Сатпаев («Кайрат») отработал в защите и буквально снял с ноги мяч у Виктора Дадасона («Копенгаген»).

05' Виктор Классон («Копенгаген») врезается в Егора Сорокина («Кайрат») — это фол, гости быстро разыграли стандарт.

04' Виллиам Клем («Копенгаген») попытался навесить в штрафную соперника, но передача получилась неудачной.

02' Гости включили высокий прессинг с первых минут и «Копенгагену» не просто выйти со своей половины поля.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Копенгаген» — «Кайрат» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:42 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Паркен Стэдиум». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Копенгагене облачно и довольно прохладно, во время матча температура будет около +2℃.

20:35 До стартового свистка в матче «Копенгаген» — «Кайрат» остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Ник Уолш из Шотландии.

20:25 Сегодняшний матч пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен Стэдиум», который вмещает 38 065 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Кайратом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Копенгаген»: Котарски Доминик, Сузуки Юнносуке, Перейра Габриэл, Хацидиакос Пантелис, Лопес Маркос, Ларссон Джордан, Клем Виллиам, Лерагер Лукас, Роберт Винисиус, Дадасон Виктор, Классон Виктор.

«Кайрат»: Анарбеков Темирлан, Мрынский Александр, Широбоков Александр, Сорокин Егор, Тапалов Еркин, Касабулат Дамир, Глейзер Дан Леон, Громыко Валерий, Жоржинью Перейра, Сатпаев Дастан, Фильо Эдмилсон.

«Копенгаген»

«Копенгаген» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, располагаясь на самом дне турнирной таблице с одним баллом в копилке. Единственное очко было добыто в первом туре в матче против леверкузенского «Байера» (2:2). Остальные три встречи завершились поражением: от «Карабаха» (0:2), дортмундской «Боруссии» (2:4) и «Тоттенхэма» (0:4).

В датской Суперлиге «Копенгаген» немного отстал от лидеров — от первого места его отделяет шесть очков, а позади уже 16 туров. В последнем матче национального первенства «Копенгаген» победил дома «Брондбю» со счетом 1:0.

«Кайрат»

«Кайрат» чудом пробился в основной этап Лиги чемпионов и мало кто ожидал от этой команды большого количества успешных матчей. Пока только в одной встрече удалось набрать очко — в игре против кипрского «Пафоса» (0:0). Остальные матчи были проиграны: лиссабонскому «Спортингу» (1:4), мадридскому «Реалу» (0:5) и миланскому «Интеру» (1:2).

В чемпионате Казахстана, который завершился в конце октября, «Кайрат» завоевал золотые медали, обогнав на два очка своего главного конкурента «Астану». Теперь «Кайрат» может спокойно сосредоточится исключительно на матчах Лиги чемпионов.

Личные встречи

Между собой эти соперники ранее не играли. «Копенгаген» и «Кайрат» готовятся провести первый очный матч.

