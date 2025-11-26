26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Копенгаген» и «Кайрат». Начало игры — в 20:45 мск.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» с одним баллом в активе занимает 33-ю позицию и на три очка отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также по разнице мячей опережает нынешнего соперника.

Команда после 16-ти туров датского первенства набрала 28 баллов и находится на четвертой позиции с отставанием в три очка от лидера «Орхуса», а также с отрывом в три пункта от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура национального чемпионата «Львы» на своем поле одержали победу над «Брондбю» (1:0).

Ранее в поединке предыдущего тура датского первенства коллектив уже и вовсе остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах потерпел поражение от «Вайле» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Хейер, Уэскас, Маттссон и Вест, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» проиграл дважды при одной победе.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» с одним баллом в активе занимает 34-ю строчку и на три очка отстает от зоны плей-офф (9-24-е места), а также по разнице мячей уступает нынешнему сопернику.

Команда уже завершила выступления в первенстве Казахстана, по итогам которого стала чемпионом, на два очка опередив своего ближайшего преследователя и конкурента «Астану».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов алматинский клуб на чужой арене потерпел поражение от «Интера» (1:2).

Перед этим коллектив уже потерял очки, когда в последнем, 26-м туре казахстанского первенства теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с «Астаной» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Элдер Сантана и Жуан Паулу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» не выиграл при одном поражении и двух ничьих.

Это говорит о невысоких шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, более вероятна ничья, если учесть не столь явное преимущество соперника в классе.

Эдмилсон Сантос и Офри Арад — авторы пока что двух голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Копенгагена» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Кайрата» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Кайрата» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.20, победа «Кайрата» — в 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.45.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев по крайней мере забивала только одна команда. При этом в их двух из трех последних домашних поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

Последний сценарий был реализован и в четырех из шести матчей гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Копенгагена».

Ставка: только одна команда забьет за 1.98